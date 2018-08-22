Пешеходный Арбат в Москве может перестать быть пешеходным
Главный столичный архитектор Сергей Кузнецов признался, что был бы не против вернуть автомобильное движение на Старый Арбат.
По его словам, корректное движение на невысокой скорости, со светофорами, скорее оживляет улицу, чем отнимает у нее что-то.
По словам чиновника, протяженность Арбата слишком велика для зоны пешеходного движения, передает «360».
Пешеходным Старый Арбат стал в 1986 году. Длина улицы составляет порядка 1,2 километра.
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