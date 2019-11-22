Первый выпуск комиксов Marvel продан за $1,26 млн

Самый первый комикс, в котором появились персонажи вселенной Marvel, ушел с молотка на аукционе Heritage Auctions в США.

Его купили за $1,26 млн. Данный выпуск комиксов был выпущен в 1939 году. В нем впервые появились персонажи Человек-факел и Нэмор (Подводник).

Изначально комикс купил в газетном киоске почтальон.

Прошлый рекорд ($1,1 млн.) был установлен комиксом Marvel, выпущенном в 1962 году. В нем впервые появился Человек-паук, сообщает «Коммерсант».

Тем временем, в США выпустили иллюстрированное пособие для американских военных, в котором силы НАТО проигрывают в конфликте с Россией. Отмечается, что оно разработано для того, чтобы военные были готовы к таким операциям. Согласно сюжету комикса, в 2027 году Молдова и Румыния решают объединить военные силы и переступают красную линию России. Конфликт обостряется тем, что в это время НАТО и Москва организовали учения по разные стороны от границы РФ.

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