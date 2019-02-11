Первый трамвай-беспилотник с опаской испытают в Москве

В ближайшее время в Москве начнут тестировать первый в России беспилотный трамвай. Он будет следовать по маршруту Останкино-Медведково.

На первом этапе контролировать работу трамвая призван водитель, однако система сможет вмешиваться в его работу в двух случаях: если распознает на пути препятствие или если необходимо снизить скорость при движении на опасном участке пути.

Трамвай содержит 20 видеокамер и 10 радаров. Эти устройства позволяют распознавать людей, машины и прочие объекты во время дождя, тумана или при слишком плохом освещении.

Однако эксперты указывают, что одной из проблем разработки может стать неправильная реакция системы на препятствия. В частности, система может дать сбой из-за камня или горсти снега, что приведет к ДТП, пишут «Ведомости».

В феврале 2019 года компания РЖД сообщила о внедрении с 2021 года беспилотных поездов на Московском центральном кольце.