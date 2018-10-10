Первый в России аутлет класса люкс построят в Красногорске

Первый в России торговый комплекс, где будут представлены брендовые товары со скидкой 30-70%, построят в Красногорске. Минстрой Московской области выдал застройщику соответствующее разрешение.

На территории торгового комплекса разместят магазины всемирно известных брендов, а также кафе, рестораны и детские площадки.

Объект будет состоять из четырех корпусов. Площадь комплекса составит свыше 23 тысяч квадратных метров, сообщает «Интерфакс-недвижимость».

В Минстрое сообщили, что с открытием аутлета будут созданы порядка 700 рабочих мест. Строительство комплекса «The Outlet Novaya Riga» планируется завершить в III квартале 2019 года.