Первый частный железнодорожный перевозчик в РФ признан банкротом
«Межрегиональную пассажирскую компанию», которая стала первым в России частным железнодорожным перевозчиком, признали банкротом и обязали выплатить 6 тыс. рублей в пользу РЖД. Такое решение принял Арбитражный суд Саратовской области.
РЖД добивалась банкротства компании с 2016 года. Размер долгов частного перевозчика перед госкомпанией составляет 104,7 млн рублей. Задолженность образовалась в результате невыплаты аренды за электрички в 2015 году, уточняет РБК.
«Межрегиональная пассажирская компания» была основана в 2009 году. Она стала первым в стране частным региональным перевозчиком. В 2010 году компания получила лицензию и через год начала осуществлять перевозки по пяти маршрутам.
Следующая новость Россия выделит 185 млн евро на строительство Европейского лазера
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии