Первый частный железнодорожный перевозчик в РФ признан банкротом

«Межрегиональную пассажирскую компанию», которая стала первым в России частным железнодорожным перевозчиком, признали банкротом и обязали выплатить 6 тыс. рублей в пользу РЖД. Такое решение принял Арбитражный суд Саратовской области.

РЖД добивалась банкротства компании с 2016 года. Размер долгов частного перевозчика перед госкомпанией составляет 104,7 млн рублей. Задолженность образовалась в результате невыплаты аренды за электрички в 2015 году, уточняет РБК.

«Межрегиональная пассажирская компания» была основана в 2009 году. Она стала первым в стране частным региональным перевозчиком. В 2010 году компания получила лицензию и через год начала осуществлять перевозки по пяти маршрутам.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость Россия выделит 185 млн евро на строительство Европейского лазера

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО