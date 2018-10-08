Первый частный железнодорожный перевозчик в РФ признан банкротом

«Межрегиональную пассажирскую компанию», которая стала первым в России частным железнодорожным перевозчиком, признали банкротом и обязали выплатить 6 тыс. рублей в пользу РЖД. Такое решение принял Арбитражный суд Саратовской области.

РЖД добивалась банкротства компании с 2016 года. Размер долгов частного перевозчика перед госкомпанией составляет 104,7 млн рублей. Задолженность образовалась в результате невыплаты аренды за электрички в 2015 году, уточняет РБК.

«Межрегиональная пассажирская компания» была основана в 2009 году. Она стала первым в стране частным региональным перевозчиком. В 2010 году компания получила лицензию и через год начала осуществлять перевозки по пяти маршрутам.