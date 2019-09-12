Первые лица государства оценили работу Владимира Спивакова
Президент России Владимир Путин и премьер -министр Дмитрий Медведев поздравили народного артиста СССР, музыканта Владимира Спивакова с 75-летием.
Президент РФ оценил выдающиеся таланты дирижера, а также подчеркнул, что юбиляр всегда трудится с полной самоотдачей и открывает новые творческие горизонты.
Дмитрий Медведев написал, что музыкант необыкновенно талантливо передает красоту и мудрость классических произведений.
Поздравления дирижеру от первых лиц государства традиционно вышли в письменной форме на сайте Кабинеста министров РФ.
Владимир Спиваков - народный артист СССР, дирижер и скрипач, руководитель Национального филармонического оркестра России (НФОР) и камерного оркестра «Виртуозы Москвы».
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