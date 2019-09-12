Первые лица государства оценили работу Владимира Спивакова

Президент России Владимир Путин и премьер -министр Дмитрий Медведев поздравили народного артиста СССР, музыканта Владимира Спивакова с 75-летием.

Президент РФ оценил выдающиеся таланты дирижера, а также подчеркнул, что юбиляр всегда трудится с полной самоотдачей и открывает новые творческие горизонты.

Дмитрий Медведев написал, что музыкант необыкновенно талантливо передает красоту и мудрость классических произведений.

Поздравления дирижеру от первых лиц государства традиционно вышли в письменной форме на сайте Кабинеста министров РФ.

Владимир Спиваков - народный артист СССР, дирижер и скрипач, руководитель Национального филармонического оркестра России (НФОР) и камерного оркестра «Виртуозы Москвы».