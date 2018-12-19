За первые «лайки» и «репосты» об экстремизме больше не сажают

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении президентский пакет документов о смягчении наказания по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Парламентарии одобрили поправки о декриминализации статьи, предусматривающие смягчение наказания за репосты и лайки в социальных сетях. Принятый закон будет распространяться на возбужденнные ранее уголовные дела и вынесенные приговоры.

Теперь действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды в обществе, а также унижение человеческого достоинства перестанут квалифицироваться как уголовно наказуемые. За них будут предусмотрены административная ответственность в виде штрафа от 10 до 20 тыс. рублей, работы на срок до 100 часов или арест до 15 суток.

Уголовное наказание грозит лишь при повторном совершении аналогичного правонарушения. В таких случаях будут применять нормы УК РФ, которые предполагают лишение свободы сроком от 2 до 5 лет, пишет ТАСС.

Пакет документов о декриминализации статьи об экстремизме был внесен в октябре. Ожидается, что закон вступит в силу до конца года.

В компании Mail.Ru Group заявили, что рады успеху инициативы, которая была услышана, и что закон отныне будет защищать пользователей.

«Для нас является хорошим результатом, что ранее возбужденные уголовные дела и вынесенные приговоры будут отменены, а наши пользователи амнистированы, как мы предлагали изначально», - отмечают в компании.

Речь идет об усилиях компании Mail.Ru Group по правоприменительной практике в отношении пользователей социальных сетей.

«В этом году мы наблюдали ситуацию, как во многих регионах нашей страны получила распространение практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. При этом зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствовали потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте была немотивированно жесткой.

В августе 2018 года мы делали соответствующие заявления о том, что законодательство и правоприменительная практика требуют изменений. Мы говорили, что считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям и декриминализацию подобных случаев в будущем.

Мы рады, что наша инициатива была услышана, закон будет защищать пользователей, а не наоборот. Для нас является хорошим результатом, что ранее возбужденные уголовные дела и вынесенные приговоры будут отменены, а наши пользователи амнистированы, как мы предлагали изначально», - сообщает пресс-служба Mail.Ru Group.