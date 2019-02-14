Первые ботинки с GPS-трекером скоро появятся в магазинах РФ

Компания Ralf Ringer готовит к выпуску первую сотню ботинок со встроенным GPS-трекером, аналогов которым нет в России. Новая технология позволяет отслеживать местоположение владельца через приложение в смартфоне.

Компания сообщила об инновационной разработке в начале недели. Спустя несколько дней поступили сотни предзаказов, преимущественно из снежных регионов России.

Производитель обуви Ralf Ringer стал пионером в области разработки ботинок с GPS-трекером. Закрытое тестирование обуви состоялось в январе: постоянные клиенты компании получили первые прототипы ботинок и испытали их в полевых условиях. Итоги тестирования показали, что специальные стельки особенно пригодятся детям, пенсионерам, грибникам, любителям охоты и рыбалки.

Производитель планировал начать поставки обуви в магазины не раньше осени 2019 года. Большое количество положительных отзывов и высокий спрос на технологические стельки подтолкнули компанию сдвинуть сроки старта массового производства.

Ralf Ringer – один из крупнейших производителей обуви в России. Компания выпускает мужскую, женскую и детскую обувь высокого качества из натуральной кожи.