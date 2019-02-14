Читай-город






Читай-город

Первые ботинки с GPS-трекером скоро появятся в магазинах РФ

Первые ботинки с GPS-трекером скоро появятся в магазинах РФ

Компания Ralf Ringer готовит к выпуску первую сотню ботинок со встроенным GPS-трекером, аналогов которым нет в России. Новая технология позволяет отслеживать местоположение владельца через приложение в смартфоне.

Компания сообщила об инновационной разработке в начале недели. Спустя несколько дней поступили сотни предзаказов, преимущественно из снежных регионов России.

Производитель обуви Ralf Ringer стал пионером в области разработки ботинок с GPS-трекером. Закрытое тестирование обуви состоялось в январе: постоянные клиенты компании получили первые прототипы ботинок и испытали их в полевых условиях. Итоги тестирования показали, что специальные стельки особенно пригодятся детям, пенсионерам, грибникам, любителям охоты и рыбалки.

Производитель планировал начать поставки обуви в магазины не раньше осени 2019 года. Большое количество положительных отзывов и высокий спрос на технологические стельки подтолкнули компанию сдвинуть сроки старта массового производства.

Ralf Ringer – один из крупнейших производителей обуви в России. Компания выпускает мужскую, женскую и детскую обувь высокого качества из натуральной кожи.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Российские дороги покроют неубиваемым асфальтом

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО