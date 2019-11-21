Первая тренировка Павла Мамаева попала на видео

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев восстанавливает форму после тюремного заключения.

В интернете появилась запись тренировки. На кадрах видно, что спортсмен занимается с основным составом команды.

17 ноября «Ростов» проиграл «Краснодару». Встреча закончилась со счетом 0:1. После этого старший тренер клуба Виталий Кафанов заявил, что удивлен хорошей физической формой Мамаева.

Напомним, 8 октября 2018 года Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Они также напали на водителя ведущей «Первого канала». Кокориным назначили полтора года тюрьмы, Протасовицкому и Мамаеву – год и пять месяцев. Ходатайства об условно-досрочном освобождении удовлетворили только Мамаеву и братьям Кокориным. Протасовицкому отказали в УДО из-за трех взысканий в московском изоляторе «Лефортово».

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