Первая в России канатная дорога нового поколения появится в Сочи

На курорте «Роза Хутор» в Сочи к зимнему сезону 2019-2020 годов отроют первую в России канатную дорогу нового поколения. Строительством займется австрийская компания Doppelmayr.

Канатку построят на Южном склоне хребта Аибга, она протянется до отметки 2,2 тыс. метров над уровнем моря. Протяженность дороги составит 2 тыс. метров. Пропускная способность - 2,4 тысячи человек в час.

Строительством займутся порядка 100 специалистов, прошедших обучение в австрийском офисе компании. Преимуществами канатной дороги D-Line являются усовершенствованные кресла, дизайн, простота в управлении и обслуживании.

Инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей. Канатные дороги такого типа строят сейчас в Китае в рамках подготовки к зимней Олимпиаде-2020, уточняет «Интерфакс-недвижимость».

Горный курорт «Роза Хутор» был возведен в 2014 году в поселке Красная Поляна. Объект построен к Олимпийским Играм. В прошлом сезоне на курорте побывали порядка 920 тысяч человек.