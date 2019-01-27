В Перми обрушилась часть жилого дома
В Перми в многоэтажке рухнули перекрытия между техническим этажом и крышей.
Инцидент произошел в кирпичном здании по адресу: улица Революции, 3/1. В доме 14 этажей.
Отмечается, что несущие конструкции здания и кровли повреждений не получили. Угрозы обрушения дома нет. Однако повреждена труба горячего водоснабжения.
На месте находятся представители экстренных служб и администрации города.
По последней информации, Квартиры не повреждены, пострадавших нет, сообщает РИА «Новости».
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