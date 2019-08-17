В Перми городской автобус на полной скорости врезался в стену
Одна женщина погибла и ещё 17 человек пострадали в крупном ДТП с участием маршрутного городского автобуса в Перми, сообщает РИА Новости.
По невыясненным на момент публикации сообщения причинам, следовавший по улице Новогайвинской городской автобус внезапно выехал с проезжей части и на высокой скорости врезался в здание продуктового магазина.
На месте происшествия работают 18 бригад скорой медицинской помощи и две бригады медицины катастров.
Среди пострадавших пассажиров оказалось пятеро детей, все они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
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