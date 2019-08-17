В Перми городской автобус на полной скорости врезался в стену

Одна женщина погибла и ещё 17 человек пострадали в крупном ДТП с участием маршрутного городского автобуса в Перми, сообщает РИА Новости.

По невыясненным на момент публикации сообщения причинам, следовавший по улице Новогайвинской городской автобус внезапно выехал с проезжей части и на высокой скорости врезался в здание продуктового магазина.

На месте происшествия работают 18 бригад скорой медицинской помощи и две бригады медицины катастров.

Среди пострадавших пассажиров оказалось пятеро детей, все они госпитализированы в состоянии средней тяжести.