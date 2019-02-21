«Перлы» российских депутатов выставят на «стене позора»
Позорные высказывания и инициативы депутатов начнут публиковать на сайте Госдумы. Об этом рассказала советник нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова.
По ее словам, идею поддержали все политики. Кашеварова призналась, что порой депутат «делает заявления, которые позорят и Думу, и его фракцию, да и весь депутатский корпус».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что инициатива заставит чиновников «больше думать», пишет Lenta.ru. Он отметил, что перед публикацией необходимо консультироваться с фракциями.
В декабре в Госдуму внесли законопроект о наказании за оскорбление властей. Документ, предусматривающий 15 суток ареста за «неуважительный» пост в соцсетях, был одобрен в первом чтении.
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