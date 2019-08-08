США перехватили российские бомбардировщики Ту-95

На сопровождение двух российских бомбардировщиков Ту-95 «Медведь» у побережья Аляски вылетели американские истребители F-22. Об этом командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило в своем Twitter.

В момент перехвата самолеты России находились в международном воздушном пространстве в море Бофорта. Отмечается, что они не вторгались в воздушное пространство США или Канады.

В российском оборонном ведомстве объяснили, что Ту-95 осуществили полеты над нейтральными водами акватории Берингова моря во время оперативного учения «Океанский щит-2019», пишет Газета.ру. Целью учения является отработка применения межфлотской группировки ВМФ.