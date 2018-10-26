Сергей Лёвкин: Переход на «цифру» удешевит строительство на четверть

В результате внедрения стандартов цифровизации в строительство сократятся сроки реализации проектов и стоимость работ. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

По его словам, стоимость строительства станет ниже на 23% - на четверть от планируемых затрат. Переход на «цифру» снизит количество ошибок в проектах на 41%, считает глава департамента.

Он отметил, что в Москве запустят эксперимент по внедрению BIM-технологий в проекты городского строительства. Пилотной площадкой для строительства с использованием информационного моделирования станет территория на востоке столицы. Здесь протестируют весь технологический цикл: от проектирования здания до ввода в эксплуатацию, пишет «Интерфакс-недвижимость».

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