Переход Роналду в «Ювентус» вызвал скачок цен на акции клуба

Акции клуба «Ювентус» выросли на 59% после перехода 33-летнего форварда Криштиану Роналду.

Стоимость одной акции туринского клуба оценивается в 1,03 доллара, сообщает телеканал «360». Этот показатель стал максимальным за последние девять лет.

Рост стоимости акций начался со дня вступления Роналду в стан «черно-белых». Ранее, 4 июля цена акции клуба составляла 0,666 евро, а на закрытии торгов 11 июля – 0,898.

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