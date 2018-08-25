Переход Роналду в «Ювентус» вызвал скачок цен на акции клуба
Акции клуба «Ювентус» выросли на 59% после перехода 33-летнего форварда Криштиану Роналду.
Стоимость одной акции туринского клуба оценивается в 1,03 доллара, сообщает телеканал «360». Этот показатель стал максимальным за последние девять лет.
Рост стоимости акций начался со дня вступления Роналду в стан «черно-белых». Ранее, 4 июля цена акции клуба составляла 0,666 евро, а на закрытии торгов 11 июля – 0,898.
Следующая новость От взрыва гранаты времен войны под Курском умер ребенок
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии