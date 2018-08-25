Переход Роналду в «Ювентус» вызвал скачок цен на акции клуба

Акции клуба «Ювентус» выросли на 59% после перехода 33-летнего форварда Криштиану Роналду.

Стоимость одной акции туринского клуба оценивается в 1,03 доллара, сообщает телеканал «360». Этот показатель стал максимальным за последние девять лет.

Рост стоимости акций начался со дня вступления Роналду в стан «черно-белых». Ранее, 4 июля цена акции клуба составляла 0,666 евро, а на закрытии торгов 11 июля – 0,898.