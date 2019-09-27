Передача Малахова вызвала российско-киргизский скандал

Киргизский МИД вызвал российского дипломата после выхода программы Андрея Малахова. Там недовольны словами ведущего о низком уровне зарплат в Республике.

О вызове дипломата внешнеполитическое ведомство сообщило на странице в Facebook.

Передача Малахова «Прямой эфир» вышла 24 сентября и была посвящена смерти сына «колбасного корля» Александра Маругова. Во время программы ведущий заявил, что виновник ДТП гражданин Киргизии Исламбек Акбаров мог устроить аварию за денежное вознаграждение, так как на родине слишком маленькие зарплаты.

В МИД Киргизии выразили озабоченность высказываниями журналиста государственного СМИ на фоне союзнических отношений с Россией.

Мотоцикл Маругова 7 июля столкнулся с такси, водитель которого не пропустил байкера. Врачи два часа пытались спасти сына российского бизнесмена, но безуспешно.