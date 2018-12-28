Учебники с ляпами и ошибками исключили из школьного перечня

В России составлен окончательный вариант Федерального перечня школьных учебников (ФПУ). Из предыдущего списка исключены пособия с очевидными ляпами и ошибками.

Новый ФПУ включает 863 пособия. Об этом сообщили представители Министерства просвещения, Российской академии образования (РАО) и научно-методического совета по учебникам.

Эксперты поясняют, что из списка исключены те пособия, которые содержали явные ошибки и устаревшие данные. Из перечня школьных учебников убрали также те, которые не формируют межпредметные знания (направленные на решение не только учебных, но и жизненных задач).

Совет по учебникам принял решение провести проверку еще в начале года после участившихся жалоб на ошибки в школьных учебниках. Около трети пособий исключили из перечня после полученных отрицательных заключений экспертов.

Прежний перечень включал 1340 пособий. Больше всего сокращены списки по музыке (на 67%) и ИЗО (на 63%). Расширен список книг для детей с ограниченными возможностями и пособий с региональными компонентами, пишут «Известия».

Во время «прямой линии» 2017 года президент Владимир Путин указал, что многие учебники создавались в прошлом веке и содержат устаревшие сведения. Он привел пример учебника географии, который написан в 1990 году.