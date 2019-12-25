Перечислены «плюсы» готовой в России «черной дыры» для НАТО

Перечислены «плюсы» готовой в России «черной дыры» для НАТО

Фото: Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

26 декабря на воду будет спущена новая российская субмарина «Волхов» - вторая из проекта «Варшавянка». По словам эксперта, она «весьма опасна» и «очень экономична».

Как отметил Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров, основная характеристика подлодки — малошумность. Она универсальна и хорошо вооружена. Субмарина может переносить торпеды и торпеды-ракеты, пишет «ПолитЭксперт».

Подлодки этой серии способны обнаруживать цель на расстоянии в 3-4 раза превышающей ту, на которой ее может найти враг. За скрытность подлодки серии «Варшавянка» назвали в НАТО «черной дырой».

«С точки зрения опасности для противника – она весьма опасна. С точки зрения экономичности производства таких кораблей – очень экономична. С точки зрения эффективности на Балтике и северном театре военных действий – очень эффективна», - констатировал Хмыров.

В апреле сообщалось о спуске на воду строящегося 26 лет «морского монстра» России. Так подлодку окрестили в Британии за высокую угрозу для флота НАТО.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
 
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!