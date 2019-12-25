Перечислены «плюсы» готовой в России «черной дыры» для НАТО

26 декабря на воду будет спущена новая российская субмарина «Волхов» - вторая из проекта «Варшавянка». По словам эксперта, она «весьма опасна» и «очень экономична».

Как отметил Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров, основная характеристика подлодки — малошумность. Она универсальна и хорошо вооружена. Субмарина может переносить торпеды и торпеды-ракеты, пишет «ПолитЭксперт».

Подлодки этой серии способны обнаруживать цель на расстоянии в 3-4 раза превышающей ту, на которой ее может найти враг. За скрытность подлодки серии «Варшавянка» назвали в НАТО «черной дырой».



«С точки зрения опасности для противника – она весьма опасна. С точки зрения экономичности производства таких кораблей – очень экономична. С точки зрения эффективности на Балтике и северном театре военных действий – очень эффективна», - констатировал Хмыров.

В апреле сообщалось о спуске на воду строящегося 26 лет «морского монстра» России. Так подлодку окрестили в Британии за высокую угрозу для флота НАТО.

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