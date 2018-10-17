СМИ узнали о продаже PepsiCo завода по производству «Ессентуков»

Производством минеральной воды «Ессентуки» займется единая частно-государственная компания. Новая структура намерена выкупить завод PepsiCo в Кавказских Минеральных Водах.

Добыча воды разрешена только трем компаниям, которые имеют соответствующую лицензию на недропользование. В настоящее время к ним относятся АО «Кавминкурортресурсы», ООО «Холод-Розлив» и ООО «Ессентукский завод минеральных вод на КМВ», принадлежащий корпорации PepsiCo.

Мощности трех компаний могут объединить на базе ООО «Холдинг Аква». Ее учредителем является Егор Логинов. Целью «Холдинг Аква» является создание лидирующего предприятия полного цикла по добыче, розливу и продаже минеральной воды.

Весной компания стала владельцем 25% «Кавминкурортресурсов». «Холод-Розлив» уже перешел под контроль компании Егора Логинова. Сейчас завершается процесс присоединения последнего производства – завода PepsiCo.

В «Кавминкурортресурсах» рассказали РБК, что дочернее предприятие «Холдинг Аква» создавалось вместе с частным инвестором для минимизации продажи контрафактной минеральной воды. Так, под брендами «Ессентуки» №4 и №17 на рынок поступает в два раза больше воды, чем добывается.

Самыми крупными регионами по добыче минеральной воды в России являются Ставропольский край, где находятся Ессентуки, и Карачаево-Черкесия. Общий объем рынка минеральной воды в 2017 году составил 3 млрд литров.