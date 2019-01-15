В пензенской больнице сделали койки из досок и стульев
В больнице Кузнецка Пензенской области из-за большого наплыва пациентов установили кровати из досок и стульев. Фотографии конструкций появились в соцсети «ВКонтакте».
На них видно, что рядом с обычными кроватями стоят конструкции из стульев и досок. Сотрудник медучреждения Денис Денисов подтвердил, что на фото представлена палата терапевтического отделения.
В результате обхода «приставных мест» выяснилось, что причиной размещения стал большой наплыв пациентов в последние дни. С 9 по 13 января больница приняла в экстренном порядке 61 человека. К 14 января на 60 койкомест в отделении числятся 77 пациентов, передает «Интерфакс».
Больных с «приставных мест» будут переводить на освобождающиеся места после выписки пациентов, заверили в больнице.
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