Пентагон планирует разместить ракеты в Азии

США поддерживают планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для заморозки роста влияния Китая в регионе.

«Мы бы хотели сделать это как можно скорее, но такие вещи обычно требуют больше времени, чем ожидаешь поначалу», — заявил новый министр обороны США Марк Эспер, пишет AFP.

Со 2 августа Америка официально вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного с СССР в 1987 году. Вашингтон приостановил выполнение обязательств еще в феврале, обвинив Москву в создании не соответствующей соглашению ракеты 9М729.

По версии США, Россия нарушила договор созданием ракеты 9М729, радиус действия которой превышает установленные соглашением лимиты. Россия предъявила США встречные обвинения, указав на использование ударных беспилотников большого радиуса действия, а также размещение в Польше и Румынии пусковых установок для доставки ракет «Томагавк», запрещенных ДРСМД.

Президент Путин подписал закон о выходе из ДРСМД еще 3 июля. Согласно его положению, страна может вернуться к выполнению требований ракетного договора в любой момент.