Пентагон одобрил идею пригласить Владимира Путина в Вашингтон

Замминистра обороны США Джон Руд одобрил идею пригласить президента России в Вашингтон.

«Я думаю, что обмен мнениями и честная дискуссия между нашими лидерами это то, что нужно», - сказал он на форуме по безопасности в Колорадо.

Руд напомнил, что лидеры двух стран прежде постоянно делились мнениями. Также он назвал Россию важным игроком на мировой политической арене, передает «Интерфакс».

16 июля президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры в Хельсинки.

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