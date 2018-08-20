Пентагон начинает разрабатывать собственный секретный мессенджер

На разработку анонимного мобильного мессенджера Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) выделило 44 млн долларов.

Разработка позволит пользователям общаться с использованием криптографических технологий.

Одним из основных требований является устойчивость ко взломам, даже если злоумышленники получат доступ к одному из узлов системы.

Полностью на разработку отведено четыре года, передает «Экономика сегодня».

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