Пенсия москвичей станет больше в 2020 году

Московские власти в 2020 году увеличат минимальный размер пенсии.

Этот показатель вырастет до 19,5 тыс. рублей с учетом городской доплаты. На 5,6% увеличатся размеры основных выплат семьям с детьми, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также москвичам из числа старшего поколения.

Кроме того, в Москве вводится новая ежемесячная выплата детям войны. Получить ее смогут москвичи, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года и ранее не имевшие права на меры социальной поддержки. Размер выплаты - 1584 рубля. Как ожидается, ею смогут воспользоваться более 80 тысяч жителей города, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, российская трехсторонняя комиссия направила в правительство два законопроекта, касающихся взыскания долгов. Первый предлагает запретить удержания с пенсий, а второй указывает, что при взыскании задолженности с зарплаты всегда должен оставаться прожиточный минимум.

Сейчас пенсия рассматривается как доход, и с нее удерживаются долги за ЖКХ и по кредитам, а также штрафы. Запрещено делать взыскания с социальных выплат, в частности, за приемных детей.

Правительству предложено внести в список «неприкосновенных» доходов страховые пенсии по старости и по инвалидности, накопительную пенсию, пенсии военных и сотрудников правоохранительных органов, пособия по временной нетрудоспособности и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

В проектах законов объясняется, что право на пенсии гарантировано Конституцией, однако возможность взыскивать долги с пенсий идет в разрез с этими гарантиями. Предложено оставить возможность взимать долги за ЖКХ и судебные штрафы из пенсии, но если ее уровень больше прожиточного минимума.

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