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Пенсионный фонд подсказал способы увеличить пенсию

Пенсионный фонд подсказал способы увеличить пенсию

Пенсионный фонд России рассказал о способах увеличения пенсии. Это касается тех, кто уже вышел на пенсию, и кого этот шаг ждет впереди.

Первым способом в ведомстве признали официальное трудоустройство. В ПФР рекомендовали следить за отчислениями работодателя, чтобы впоследствии гарантированно получить страховую пенсию.

Страховая пенсия станет выше, если гражданин будет делать добровольные отчисления в рамках программы обязательного пенсионного страхования. Возможно откладывать на пенсию с помощью госпрограммы софинансирования пенсионных накоплений.

Еще одним вариантом увеличить выплаты является перерасчет пенсий за периоды ухода за детьми. Так, в ходе перерасчета в 2017-2018 годах средний размер пенсий увеличивался на 417 рублей.

В ведомстве рассказали «Российской газете», что если у гражданина приближается пенсионный возраст, он может не оформлять пенсию. В таких случаях выплаты станут выше, чем если бы он получил пенсию сразу. Коэффициент изменится в зависимости от того, насколько позже человек оформил пенсию.

Ранее в России был принят закон об увеличении возраста выхода на пенсию. Для женщин он составит 60 лет, для мужчин – 65.

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Места: Россия
События: общество
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