Пенсионный фонд нарастил «возрастную» доплату к пенсии

Пенсионный фонд нарастил «возрастную» доплату к пенсии

Фиксированная выплата в рамках страховой пенсии с 1 января выросла до 5334 рублей. Это почти на 350 рублей больше, чем в 2018 году.

«Пенсионерам, достигшим 80 лет, размер фиксированной выплаты удваивается, то есть, в этом году это будет 10668 рублей», - пояснили ТАСС в Пенсионном фонде России.

В случае, если гражданин получает пенсию социальную или по потере кормильца, то после 80 лет она не увеличится. Такие же правила распространяются на инвалидов I группы, потому что они уже получают двойную фиксированную выплату.

В ПФР напомнили, что кроме увеличения фиксированной выплаты можно получить доплату по уходу за пенсионером. Ее платят в случае, если за ним ухаживает трудоспособный неработающий человек. Он не обязательно должен быть родственником или жить вместе с ним. Доплата составит 1200 рублей, а за каждый год будет начисляться страховой стаж и 1,8 балла. В некоторых регионах действует повышающий коэффициент.

В 2018 году средний размер пенсии по старости составлял 14,1 тыс. рублей. В 2019 году ее хотят увеличить до 15,4 тыс. рублей, а к 2024 – до 20 тыс. рублей.

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