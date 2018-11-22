Пенсионные накопления россиян ушли налево

Пенсионные накопления россиян ушли налево

Депутаты Госдумы 22 ноября приняли в третьем, окончательном чтении закон о «заморозке» пенсионных накоплений до 2021 года. Данная мера направлена на обеспечение бюджетной стабильности.

По новому закону, накопительная часть пенсий, которая прежде перечислялась в размере 6% от заработной платы, не будет формироваться до конца 2021 года. Деньги, которые планировалось направить на накопления, уйдут на выплаты нынешним пенсионерам.

За счет этой меры власти сократят трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд в 2021 году на 609 млрд рублей.

Документ коснется тех, кто моложе 1967 года или добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии, подчеркивает РИА Новости.

В Комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов назвали принятую меру вынужденной и отметили, что она не укрепляет доверие к пенсионной системе.

Первый раз накопления заморозили в 2014 году. Затем «заморозка» ежегодно продлевалась. Глава Минтруда Максим Топилин посчитал, что с 2014 года благодаря мораторию на формирование средств пенсионных накоплений бюджет сэкономил 2 трлн рублей.

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Места: Россия
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