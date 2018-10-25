Пенсии военных увеличатся на 6,3% в 2019 году

Рост военных пенсий в 2019 году составит 6,3%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

С 1 октября 2019 года военное довольствие военнослужащих увеличится на 4,3%, а пенсии военным дополнительно проиндексируют на 2%, заявил глава государства во время церемонии встречи с с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших (специальных) воинских званий и классных чинов.

Путин поручил правительству предусмотреть в проекте бюджета на 2019-2021 годы соответствующие ресурсы, а парламентариям – поддержать необходимые поправки, пишет Агентство экономической информации «Прайм».

В июне 2018 года Минфин и Минобороны сообщили о планах изменить стаж для выхода не пенсию военных и сотрудников силовых структур.