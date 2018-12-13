Пенсии россиян хотят перевести в новый фонд на блокчейне

Пенсии россиян хотят перевести в новый фонд на блокчейне

Представители малого и среднего бизнеса предложили создать в России Пенсионный фонд на базе блокчейна. Технология позволит сохранить средства вкладчиков, уверены предприниматели.

Инициатива обсуждалась в рамках форума Ассоциации АВАНТИ, который прошел в Москве. На встрече присутствовали представители бизнеса и инвесторы.

По мнению президента АВАНТИ Рахмана Янсукова, необходимо максимально быстро использовать современные технологические решения во всех сферах жизни государства. Применение блокчейна в работе с пенсионными накоплениями россиян обеспечит сохранность денежных средств и доступа к их управлению. Блокчейн препятствует любым манипуляциям со средствами вкладчиков, заметил он.

Янсуков подчеркнул, что необходимо «выстроить такую регуляторную среду, которая позволит систематизировать отношения в этой сфере, защитить, безусловно, интересы граждан, бизнеса и государства». Он предложил создать криптопенсионный фонд на частной основе, чтобы впоследствии передать технологии и разработки Пенсионному фонду РФ. Президент Ассоциации уверен, что внедрение данной инициативы повысит доверие граждан к пенсионной системе и «сможет показать абсолютно новый уровень открытости, честности и прозрачности для России в всем мире».

Ранее члены АВАНТИ обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Волдину и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой разрешить использование в России только отечественной криптовалюты.

АВАНТИ – общественная площадка, созданная с целью представления и защиты интересов предпринимателей, осуществляющих деятельность в области развития бизнес-патриотизма. Создателем организации является экс-сенатор Чечни Умар Джабраилов.

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Места: Россия
События: пенсии
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