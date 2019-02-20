Пенсии, льготы, мусор: что нового в послании Путина парламенту

Президент России выступил с пятнадцатым по счету посланием Федеральному собранию. За полтора часа глава государства рассказал о целом ряде инициатив, касающихся пенсий, ипотеки, бедности, сфер образования и здравоохранения.

В частности, президент обещал семьям с тремя и более детьми льготу в размере 450 тыс. рублей для погашения ипотеки. Он также предложил сделать бессрочными льготы на покупку жилья семьям с детьми. Путин поддержал идею о предоставлении ипотечных каникул гражданам, потерявшим работу.

Выплаты на первого и второго ребенка с 1 января 2020 года хотят повысить до двух прожиточных минимумов. Пособия по уходу за детьми-инвалидами вырастут вдвое – до 10 тыс.

Для борьбы с бедностью президент предлагает внедрять практику социальных контрактов. Государство сможет предоставлять гражданину работу, помощь в повышении квалификации, средства на организацию собственного дела.

Уровень зарплат бюджетников не должен опускаться ниже средней по региону, заявил президент. Пенсии планируют проиндексировать и сделать дополнительные социальные доплаты.

На борьбу с онкологией пообещали выделить 1 трлн рублей, пишет ТАСС. За переезд медиков старше 50 лет на село станут платить по 1 млн рублей.

С 2020 года могут запустить программу «Земский учитель», по которой педагогам предусмотрена выплата в размере 1 млн в случае переезда в сельскую местность. Школы с плохими условиями обучения в России ликвидируют.

До 2024 года Путин обещал рекультивировать все проблемные свалки, а также повысить долю обработки мусора до 60% вместо нынешних 8%. Президент призвал избавиться от «мутных структур» в области обращения с мусором.

Библиотеки, музеи и театры могут освободить от налога на прибыль. Это, как посчитал президент, позволит им экономить до 4 млрд рублей в год. Будут выделены средства на строительство и реконструкцию сельских домов культуры.

Предыдущее выступление Путина перед парламентом длилось рекордные 115 минут.