Печальный дом в Магнитогорске снова в центре внимания
Пожар в торговом центре, пристроенном к многоэтажному жилому дому, где 31 декабря 2018 года в результате взрыва обрушился один из подъездов, удалось потушить.
Отмечается, что из-за пожара внутри многоэтажки произошло задымление, сотрудники МЧС эвакуировали из 11-го и 12-го подъездов 61 человека, в том числе 11 детей. Пострадавших нет.
Причины пожара выясняются, в Магнитогорск дополнительно направлена испытательная пожарная лаборатория, передает Interfax.
Следующая новость Сергей Лавров: На условиях Японии мирного договора не будет
Загрузка...
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии