Печальный дом в Магнитогорске снова в центре внимания

Пожар в торговом центре, пристроенном к многоэтажному жилому дому, где 31 декабря 2018 года в результате взрыва обрушился один из подъездов, удалось потушить.

Отмечается, что из-за пожара внутри многоэтажки произошло задымление, сотрудники МЧС эвакуировали из 11-го и 12-го подъездов 61 человека, в том числе 11 детей. Пострадавших нет.

Причины пожара выясняются, в Магнитогорск дополнительно направлена испытательная пожарная лаборатория, передает Interfax.