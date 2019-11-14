Павел Грудинин будет бороться за президента в 2024 году

Российский политик и предприниматель Павел Грудинин с большой долей вероятности будет участвовать в выборах президента в 2024году. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Совхозе имени Ленина для представителей независимих СМИ и блогеров, на которой побывал корреспондент «Русской планеты».

«У нас какой-то геноцид производителя на протяжении всей Московской области. Более 50 тысяч сельхозов за эти годы прекратило существование. Мы же ездим по стране и видим, что власть как будто решила уничтожить производителей. А главная задача — обеспечить хорошую жизнь чиновникам и правоохранителям, которые ее охраняют.

Буду участвовать, судя по всему. Власть готовит какие-то изменения и мне кажется, что атаки на совхоз связаны именно с этим. Я, как лицо, которое может помешать этому — а ведь спокойной жизни они лишились в 2018 году. Они нервничали, какие ресурсы были задействованы... кто-то же продолжил президенту вопрос на «Прямой линии» про мои оффшоры? Они же прекрасно знают, что их не было, и нет, тем более, я был допущен до выборов, и претензий ко мне не было. Они могут все что угодно рассказывать, но после этого на нас еще раз наехали. Арест акций, счетов — нам сказали: мы не хотели вас наказывать, но нас послали специально для этого», - заявил он.

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