Патриарх Варфоломей пообещал предоставить автокефалию Киеву

Константинопольский патриарх Варфоломей сообщил, что в скором времени даст автокефалию Украине, несмотря на угрозы. Это заявление прозвучало после воскресной службы в храме святого Фоки Месахору в Стамбуле.

Обращаясь к генконсулу Украины в Стамбуле Александру Гаману, он сказал: «Сейчас настал черед Украины, которая получит статус автокефалии через недолгое время, я надеюсь, несмотря на существующие противодействия, и это будет потому, что это ее право».

«Нас не пугают угрозы», - заявил Варфоломей, не пояснив, какие угрозы имел в виду.

В 1998 году Константинопольский патриарх провозгласил автокефалию церквей Чехии и Словакии, пишет РИА Новости.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что попытается добиться создания единой автокефальной церкви в стране.