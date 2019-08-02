Патриарх перевел свои деньги жертвам паводка в Амурской области

Пострадавшим от наводнения в Амурской области помог патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он перечислил один миллион рублей личных средств.

Об этом говорится на сайте Московской патриархии. Деньги пойдут монастырям и приходам Благовещенской епархии, а также социально незащищенным жителям региона.

Куда именно распределить средства главы РПЦ, решит епархиальная комиссия.

С 25 июля в области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. Подтоплены 17 районов региона, разрушены 212 участков дорог протяженностью 230 километров.