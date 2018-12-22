Патриарх Кирилл: Нас поджигают - мы укрепляемся
Патриарх Кирилл в ходе выступления на Епархиальном собрании процитировал слова апостола Павла по поводу серии поджогов в Москве православных храмов.
Он призвал мирян не стесняться защищать в социальных сетях права верующих на создание храмов и церковных общин.
По его словам, строительству храмов противостоят, с одной стороны, те, кого именуют «храмоборцами» — ожесточенные люди, принципиально пытающиеся воспрепятствовать созданию и укреплению православных общин, передает Regnum.
Перифразируя святого апостола Павла: «Нас поджигают, но мы укрепляемся», - сказал патриарх.
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