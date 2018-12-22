Патриарх Кирилл: Нас поджигают - мы укрепляемся

Патриарх Кирилл в ходе выступления на Епархиальном собрании процитировал слова апостола Павла по поводу серии поджогов в Москве православных храмов.

Он призвал мирян не стесняться защищать в социальных сетях права верующих на создание храмов и церковных общин.

По его словам, строительству храмов противостоят, с одной стороны, те, кого именуют «храмоборцами» — ожесточенные люди, принципиально пытающиеся воспрепятствовать созданию и укреплению православных общин, передает Regnum.

Перифразируя святого апостола Павла: «Нас поджигают, но мы укрепляемся», - сказал патриарх.