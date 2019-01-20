Патовую ситуацию Украины и России решит газовая труба
Украинский политтехнолог Дмитрий Раимов заявил, что для Москвы потеря возможности транспортировать газ в Европу, в случае если США начнут контролировать газотранспортную систему Украины, представляет стратегический риск.
Он делает вывод, что если газопровод «Северный поток — 2» не будет построен, между Россией и Украиной начнется война.
«Если у них появится возможность вести самый свой главный ресурс другим путем, не через Украину, они забудут об Украине. Вот просто забудут. Для нас это хорошо. Мы перестанем их интересовать с экономической точки зрения», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что «Северный поток — 2» не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину, отмечает РИА «Новости».
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