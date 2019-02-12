Пассажиры полетели с трапа при посадке в аэропорту Барнаула
В международном аэропорту имени Титова в Барнауле при посадке на рейс несколько человек упали с трапа. В результате пострадали шесть человек, четверых госпитализировали.
Инцидент произошел утром в 7:30 по местному времени (3:30 мск) во время посадки на самолет «Уральских авиалиний», передает Lenta.ru. Воздушное судно должно было отправиться в Москву.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Известно, что трап проходил проверку в октябре прошлого года. Самолет все же вылетел в Москву, но с двухчасовым опозданием.
В 2017 году 44-летняя женщина с полуторагодовалой внучкой упали с трапа в аэропорту Пулково. Позже ребенок скончался.
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