Пассажиры полетели с трапа при посадке в аэропорту Барнаула

В международном аэропорту имени Титова в Барнауле при посадке на рейс несколько человек упали с трапа. В результате пострадали шесть человек, четверых госпитализировали.

Инцидент произошел утром в 7:30 по местному времени (3:30 мск) во время посадки на самолет «Уральских авиалиний», передает Lenta.ru. Воздушное судно должно было отправиться в Москву.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Известно, что трап проходил проверку в октябре прошлого года. Самолет все же вылетел в Москву, но с двухчасовым опозданием.

В 2017 году 44-летняя женщина с полуторагодовалой внучкой упали с трапа в аэропорту Пулково. Позже ребенок скончался.