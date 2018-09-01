Пассажиры горевшего Boeing получат компенсации до 2 млн рублей

Пострадавшим в результате жесткой посадки Boeing 737 авиакомпании Utair в Сочи выплатят компенсации в размере до 2 млн рублей.

Об этом сообщил президент Всероссийского Союза Страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. Пассажиры рейса получат выплаты от страховой компании «Сургутнефтегаз».

Юргенс пообещал, что ВСС окажет пострадавшим помощь в получении компенсаций. В частности, будет упрощена процедура получения выплат, отмечает «Коммерсантъ».

Ранее самолет с 164 пассажирами и 6 членами экипажа на борту загорелся при посадке в Сочи. В результате происшествия пострадали 18 человек, скончался сотрудник аэропорта.