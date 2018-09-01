Пассажиры горевшего Boeing получат компенсации до 2 млн рублей
Пострадавшим в результате жесткой посадки Boeing 737 авиакомпании Utair в Сочи выплатят компенсации в размере до 2 млн рублей.
Об этом сообщил президент Всероссийского Союза Страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. Пассажиры рейса получат выплаты от страховой компании «Сургутнефтегаз».
Юргенс пообещал, что ВСС окажет пострадавшим помощь в получении компенсаций. В частности, будет упрощена процедура получения выплат, отмечает «Коммерсантъ».
Ранее самолет с 164 пассажирами и 6 членами экипажа на борту загорелся при посадке в Сочи. В результате происшествия пострадали 18 человек, скончался сотрудник аэропорта.
Следующая новость Дмитрий Песков рассказал о будущем ДНР без Александра Захарченко
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии