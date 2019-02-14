Два пассажирских лайнера сцепились крыльями во Внуково

В аэропорту Внуково столкнулись два самолета. Авиалайнеры принадлежали компаниям «Россия» и Azur Air.

Инцидент произошел во время буксировки воздушного судна «Россия». Собеседник «360» рассказал, что была неправильно рассчитана траектория проезда воздушного судна, в результате чего оно задело крыльями самолет Azur Air.

Во время происшествия пассажиров в лайнерах не было. В результате Boeing 767 компании Azur получил повреждения правого винглета, а самолет «России» сломал стабилизатор.

Для расследования случившегося создана специальная комиссия. Российская сторона утверждает, что столкновение может обойтись страховщикам в сотни тысяч долларов.

Ранее компания Airbus заявила о прекращении выпуска самолетов А380.