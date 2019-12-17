Пассажирам поездов разрешили заказывать еду к вагону

Федеральная пассажирская компания запустила сервис по доставке к поезду еды из ресторанов и кафе.

Пока услуга работает в тестовом режиме: сделать заказ пассажиры могут не позднее, чем за 48 часов до начала поездки от Курского и Ленинградского вокзала Москвы.

Сегодня пассажиры могут заказать к своему вагону пиццу, однако вскоре им станут доступны и прочие блюда из различных сетей питания.

Чтобы сделать заказ, необходимо перед оплатой проездных документов на официальном сайте РЖД выбрать раздел «Доставка еды к поезду» из предлагаемых дополнительных услуг. Доставку блюд к поездам будут осуществлять собственные курьеры кафе и ресторанов, подключенные к сервису.

До конца уходящего года сервис будет доступен на всех московских вокзалах кроме Савеловского, на Московском и Ладожском вокзалах Санкт-Петербурга, а также на Московском вокзале Нижнего Новгорода. В 2020 году география распространения услуги, а также перечень кафе и ресторанов будут расширяться, пишет «Коммерсант».

Как сообщалось ранее, Федеральная пассажирская компания» начала эксперимент по ароматизации вагонов. В течение двух месяцев в поездах из Москвы до Санкт-Петербурга будут распылять аромат с цитрусовыми нотами.

Это коснется некоторых вагонов поезда «Невский экспресс». Коридорные зоны наполнятся ароматом цитруса, а туалеты – запахом чистоты и свежести, говорится на сайте РЖД.

В компании пояснили, что ароматы гипоаллергенны и безопасны. Они согласованы с Управлением Роспортребнадзора по железнодорожному транспорту и соответствуют нормам.

«Невский экспресс» - это скоростной поезд с сидячими вагонами. Он доезжает от Москвы до Петербурга за четыре с небольшим часа.

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