Партнеры РФ в Европе задумались об отказе от расчетов в долларах

Партнеры России в Европе могут отказаться от доллара в расчетах с РФ и перейти на евро. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, решение европейских компаний стало следствием санкционной политики США. Министр напомнил, что сейчас рассматривается вопрос о создании системы евро-SWIFT для расчетов за нефть и другие сырьевые товары.

«Мне кажется, европейцы об этом уже задумались. Мы готовы присоединиться к таким предложениям», - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о том, будут ли со следующего года европейские партнеры покупать у России газ за евро.

Министр назвал отказ от доллара ответом на ограничения, вводимые со стороны США по отношению к предприятиям, которые рассчитываются в американской валюте, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».

Ранее стало известно о рассмотрении правительством мер по дедолларизации. Полностью отказываться от доллара власти не планируют, однако будут приняты шаги по стимулированию расчетов в нацвалюте.

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