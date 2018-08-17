Партия зеленых Австрии недовольна приездом Владимира Путина
Депутат Европарламента от Партии зеленых Мишель Раймон раскритиковал главу МИД Австрии Карин Кнайсль за приглашение на свадьбу Владимира Путина.
Он назвал президента РФ самым агрессивным внешнеполитическим противником Евросоюза, а также призвал министра оставить занимаемую должность.
Депутат добавил, что в случае отказа австрийский канцлер Себастьян Курц должен отправить Кнайсль в отставку, сообщает «Федерал Пресс».
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