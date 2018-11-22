Партия власти займется «неудом» учителей за тесты Рособрнадзора

«Единая Россия» попросила Рособрнадзор предоставить методики оценки компетенций учителей. Причиной этого стали неудовлетворительные результаты проверки знаний педагогов.

Запрос был направлен членом президиума партии Аленой Аршиновой. Обеспокоенность вызвана итогами исследования знаний учителей. Согласно результатам, половина педагогов по математике, информатике, основам духовно-нравственной культуры не справилась с заданиями Рособрнадзора.

Почти четверть преподавателей по истории, экономике, русскому языку, литературе и предмету «Россия в мире» получили «неуд». Партия хочет изучить методику и технологию проверки знаний педагогов вместе с экспертами и специалистами профильных ведомств, пишет РИА Новости.

Исследование компетенций проводится с 2015 года. В 2018 году в нем участвовали 22 тысячи педагогов из 67 регионов России. Рособрнадзор обещал при проверке учитывать тип школы, стаж и возраст учителя.

До 2020 года ведомство намерено разработать единые стандарты оценки уровня знаний учителей по предметам школьного цикла.