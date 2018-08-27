Партия «Гражданская платформа» снята с выборов в Екатеринбурге

Избирательная комиссия сняла список партии «Гражданская платформа» с выборов в городскую думу.

Отмечается, что заявления о снятии подали 27 кандидатов от «Гражданской платформы», что составляет большую часть партийного списка.

Участковые избиркомы должны будут вычеркнуть «платформу» из списка партий в бюллетенях, передает «Федерал Пресс».