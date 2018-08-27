Партия «Гражданская платформа» снята с выборов в Екатеринбурге
Избирательная комиссия сняла список партии «Гражданская платформа» с выборов в городскую думу.
Отмечается, что заявления о снятии подали 27 кандидатов от «Гражданской платформы», что составляет большую часть партийного списка.
Участковые избиркомы должны будут вычеркнуть «платформу» из списка партий в бюллетенях, передает «Федерал Пресс».
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