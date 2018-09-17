Партия «Единая Россия» проверила автошколы страны на лицензии

Проект «Единой России» «Безопасные дороги» провел мониторинг автошкол на соответствие лицензионным требованиям.

Как показало исследование, из 569 автошкол требованиям соответствуют 97,5%.

Автошколы, которые не соответствуют лицензионным требованиям, обнаружены в Тюменской области, Тыве, Пермском крае, Кировской области, в Кабардино-Балкарии и в Астраханской области, передает «Федерал Пресс».

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