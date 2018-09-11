Партия «Единая Россия» избавляется от неугодных ей депутатов
Фракция «Единая Россия» в Госдуме действительно намерена снять Наталью Поклонскую с должности заместителя главы комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Наталья Поклонская единственная в здравом уме отказалась поддержать проект закона о повышении пенсионного возраста в России.
Отмечается, что Наталья Поклонская также может лишиться поста председателя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, предоставляемых депутатами нижней палаты парламента, отмечает «НСН» со ссылкой на Interfax.
27 июля Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, отвечая на вопросы журналистов, посоветовал Наталье Поклонской самой принять для себя решение относительно мандата депутата.
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