Партия «Единая Россия» избавляется от неугодных ей депутатов

Фракция «Единая Россия» в Госдуме действительно намерена снять Наталью Поклонскую с должности заместителя главы комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Наталья Поклонская единственная в здравом уме отказалась поддержать проект закона о повышении пенсионного возраста в России.

Отмечается, что Наталья Поклонская также может лишиться поста председателя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, предоставляемых депутатами нижней палаты парламента, отмечает «НСН» со ссылкой на Interfax.

27 июля Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, отвечая на вопросы журналистов, посоветовал Наталье Поклонской самой принять для себя решение относительно мандата депутата.