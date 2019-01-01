В парке Горького в Москве обрушился мост с людьми

В результате обрушения конструкции деревянного моста в столичном Парке Горького были госпитализированы десять человек.

Всего за медицинской помощью в результате инцидента обратилось 13 человек, тяжелых пострадавших нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал разобрать в причинах поломки пешеходного перехода, отмечает Interfax.