В парке Горького в Москве обрушился мост с людьми
В результате обрушения конструкции деревянного моста в столичном Парке Горького были госпитализированы десять человек.
Всего за медицинской помощью в результате инцидента обратилось 13 человек, тяжелых пострадавших нет.
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал разобрать в причинах поломки пешеходного перехода, отмечает Interfax.
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