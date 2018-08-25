Парк «Остров мечты» в Москве примет первых гостей в 2019 году

Один из крупнейших мировых парков аттракционов «Остров мечты» откроется в Нагатинской пойме столицы осенью 2019 года. Его площадь составит 100 гектаров.

На территории «Острова мечты» разместят природную зону с искусственными озерами, отель, детскую яхтенную школу, рестораны и магазины. В крытой части парка появятся копии мировых памятников архитектуры, концертный зал и кинотеатр, передает телеканал «360». Здесь также построят первую в России гоночную трассу с виртуальной реальностью.

Парк аттракционов поделят на тематические зоны: «Затерянный мир динозавров», «Черепашки-ниндзя», «Отель «Трансильвания», «Дом ужасов», «Дом папы Карло», «Деревня Смурфиков» и «Дом Снежной королевы».

Вокруг здания с аттракционами разместят природный парк площадью 32 гектара. Здесь высадят 38 тысяч кустарников и почти три тысячи деревьев.

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