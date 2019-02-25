Парк Горького проверят после стриптиза в честь 23 февраля

Администрация Парка Горького начала служебную проверку после публикации видео, на котором девушки исполняют эротический танец для сотрудников.

Как пишет РИА Новости, «подарок» был приурочен ко Дню защитника Отечества. Администрация сообщила, что по итогам расследования будут приняты меры в отношении работников.

Известно, что видео распространил бывший арт-директор парка Михаил Ганнушкин. При этом откровенный номер был заранее согласован с руководством.

В январе после инцидента с обрушением моста была уволена директор Парка Горького Марина Люльчук. Временно исполняющим обязанности руководителя назначен глава «Мосгорпарка» Вячеслав Дунаев.